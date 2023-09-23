المواد الغذائية: أسعار كيلو السكر ارتفعت إلى 35 جنيها للمستهلك

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير حيث ارتفع الطن من 18 ألفا إلى نحو 32 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33 و35 جنيها للكيلو.

وأضاف المنوفي، في بيان له، أن أسعار السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا يوجد أي داعٍ لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

كان حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال لمصراوي يوم الأربعاء الماضي، إن سعر طن السكر قفز اليوم بنحو 5700 جنيه دفعة واحدة في الأسواق، مقارنة بمستواه الأسبوع قبل الماضي، ليصل متوسط سعر طن السكر اليوم إلى 30 ألف جنيه.

وأشار المنوفي إلى أن التاجر يعتبر وسيطا بين المنتج والمستهلك حيث يحصل على هامش ربح ثابت في كل سلعة، وأن ما يتم في سلعة السكر من تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخل الحكومة حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.

وطالب المنوفي بضرورة كتابة السعر على المنتجات حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا ولا يتيح فرصة للتلاعب في الأسعار في حالة التذبذب، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعرا أي المسعرة إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.

وأوضح أن كتابة السعر على العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.