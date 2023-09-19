سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات المساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1931 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 2.84 دولار بنسبة 0.15% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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