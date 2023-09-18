البترول: دخول بئر جديدة على الإنتاج بحقل ظهر للغاز نهاية أكتوبر المقبل

كتب- أحمد والي:

قال المهندس خالد موافي رئيس شركة بتروبل، إنه من المخطط دخول البئر العشرين في حقل ظهر للغاز الطبيعي على الإنتاج في نهاية أكتوبر المقبل، كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج.

وأضاف موافي أنه تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل؛ مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الاسترجاع من الحقل، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق، التابعة لبتروبل، والمسؤولة عن تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023.

وذكر موافي أنه يجري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024-2025، والاستمرار قدما في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج، وزيادة معامل الاسترجاع.

وأوضح أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2022-2023، بلغ حوالي 2.4 مليار قدم مكعب، وحوالي 3700 برميل يوميا من المتكثفات، وفقا للبيان.

وأشاد وزير البترول، خلال الجمعية، بالشراكة الناجحة مع الشركاء (إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وروزنفت الروسية، ومبادلة الإماراتية) في مشروع حقل ظهر، والجهود المبذولة من العاملين في شركة بتروبل؛ للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج.

ووجه الملا بضرورة تكثيف أنشطة الحفر، ووضع الحلول الهندسية، والفنية القابلة للتنفيذ، واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج.

ولفت إلى استعداد كافة أجهزة الدولة؛ لتقديم أوجه الدعم في هذا المشروع الذي يعد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر.