سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1453 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1867 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2180 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2491 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب عند 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1928 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 4.35 دولار بنسبة 0.23% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
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