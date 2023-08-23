معدل البطالة في مصر يتماسك خلال عام ونصف رغم الأزمة الاقتصادية (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أمس الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% خلال الربع الثاني من عام 2023 من إجمالي قوة العمل، بنسبة طفيفة 0.1% عن الربع السابق.

ويعتبر هذا المستوى هو الأقل لمعدل البطالة في الأعوام الأخيرة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لأسباب تعود بشكل كبير إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة عالميا.

وشهد فترة العام ونصف الأخيرة تماسكا في معدلات التشغيل على رغم تزامنها مع الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت في فبراير من العام الماضي.

وحافظ معدل البطالة على تماسك في مستوى بين 7 و7.4% خلال الفترة المذكورة ولم يرتفع عن ذلك بل على العكس انخفض للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثاني من 2023.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل البطالة في فترة العام ونصف الأخيرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كالتالي: