سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ترتفع 15 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب زاد 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وواصل ارتفاعه في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1507 جنيهات للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1937 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1902 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد بقيمة 7.2 دولار بنسبة 0.38% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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