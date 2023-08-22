سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد سعر جرام الذهب 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1497 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1924 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2245 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1898 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد بقيمة 3.27 دولار بنسبة 0.17% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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