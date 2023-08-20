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BBC

شعبة الذهب تبحث مع جهات حكومية إزالة معوقات تصدير المشغولات

01:32 م الأحد 20 أغسطس 2023

المشغولات الذهبية

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كتبت- شيرين صلاح:

تعقد اليوم الأحد شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب واصف، اجتماعًا موسعًا يضم عددا من الجهات الحكومية بمقر الشعبة باتحاد الصناعات، وذلك لبحث المعوقات أمام صادرات الذهب من المشغولات الذهبية.

وقالت الشعبة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يضم الاجتماع ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، ومصلحة الدمغة والموازين، ومصلحة الجمارك.

وسيناقش الاجتماع إزالة المعوقات أمام صادرات المشغولات الذهبية خاصة فيما يتعلق برد الحصيلة التصديرية لتحقيق مستهدفات الشعبة بمضاعفة حجم صادرات البلاد منها في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، بحسب البيان.

وأضافت الشعبة أن ذلك يدعم جهود الدولة في خططها لاستغلال خامتها المعدنية وتحقيق قيمة مضافة لها، وزيادة عائدات الصادرات منها لتعزيز الموارد الأجنبية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى منح حوافز لصغار مصنعي المشغولات الذهبية للاتجاه إلى التصدير.

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