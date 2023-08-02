انخفاض أسعار العدس والزيت واللحوم وارتفاع الجبن في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار العدس والزيت واللحوم والدواجن الطازجة في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.84 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.03 جنيه، بانخفاض 40 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.19 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.95 جنيه، بارتفاع 1.23 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.23 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.08 جنيه، بانخفاض 38 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.66 جنيه، بارتفاع 1.36 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.69 جنيه، بارتفاع 1.63 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.92 جنيه، بارتفاع 5.12 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.46 جنيه، بارتفاع 3.02 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.31 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.28 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 95.36 جنيه، بانخفاض 2.29 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 181.4 جنيه، بانخفاض 2.3 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.88 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.61 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.87 جنيه، بانخفاض 9 قروش.