سعر الذهب اليوم في مصر يعوض جزءا من خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه أمس، وذلك استكمالا للهبوط الذي بدأه أمس بإجمالي 100 جنيه على مدار اليوم بعد قفزة كبيرة في اليوم السابق عليه بقيمة 250 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1540 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1980 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2310 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2640 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1913.85 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 9 سنتات مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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