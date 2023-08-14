انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والفلفل الحامي خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الخيار البلدي، والمانجو العويس، والهندي، والزبدية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكوسة بين 6 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و22 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و45 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

المانجو الهندي بين 19 و27 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 16 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

المانجو السكري بين 15 و23 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.