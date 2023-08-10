معدل التضخم السنوي في مصر يرتفع لمستويات قياسية جديدة
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يوليو الماضي 38.2% مقابل 36.8% في يونيو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
ووفقا لبيانات الجهاز، صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 36.5% مقابل 35.7% في يونيو الماضي.
وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الطعام والمشروبات بنسبة 68.2% في يوليو على أساس سنوي، وصعدت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 93.4%.
وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، وزادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، وصعدت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.6%، وفقا لبيان الجهاز.
وصعدت أسعار الفاكهة بنسبة 42.8%، وزادت أسعار الخضروات بنسبة 82.3%، وصعدت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، زادت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%.
وكان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2022.
وأعلن البنك المركزي في نهاية العام الماضي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم السنوي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
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