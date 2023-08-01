سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1957 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 7.6 دولار بانخفاض قدره 0.39% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب