خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد واللحوم.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفعت أسعار الفول واللحوم، وعوض الذهب خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

101 جنيه لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفول واللحوم وانخفاض الجبن الرومي في الأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات