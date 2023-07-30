سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1959 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية بارتفاع 13.4 دولار بزيادة قدرها 0.69% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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