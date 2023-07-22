سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات
كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.
وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
اليوم وغدا عطلة أسبوعية في بورصات المعادن العالمية.
وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 7.5 دولار، وبنسبة 0.39% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سوق مصراوى
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