ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 17615 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.26%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.55%، 17608 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.