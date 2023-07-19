ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 17615 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.26%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.55%، 17608 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.
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