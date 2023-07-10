أعلى من التوقعات.. لماذا قفز معدل التضخم إلى مستويات تاريخية في يونيو؟

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مصر خلال شهر يونيو الماضي تسجيل معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق رغم التوقعات بوصول التضخم لمستويات تاريخية بالفعل في أرقام الشهر الماضي.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، بحسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الاثنين.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، وفقا لبيانات الجهاز.

وقالت منى بدير الخبيرة الاقتصادية، لمصراوي، إنه كان من المتوقع أن تسجل أرقام التضخم السنوي خلال يونيو الماضي معدلات تاريخية في مصر، لكن المستويات التي سجلتها نفسها جاءت أعلى من التوقعات التي كانت تدور حول 35% في المدن.

وجاء معدل التضخم السنوي بالمدن خلال يونيو الماضي أعلى من تقديرات محللين، تحدثوا لمصراوي في تقرير أمس، والتي كانت تتراوح بين 35 و35.4%، وسجلت معدلات التضخم السنوية الشهر الماضي بذلك مستويات تاريخية، وفق محللين.

لماذا ارتفع معدل التضخم السنوي أعلى من التوقعات؟

أرجعت منى بدير ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو إلى موسم عيد الأضحى وتأثيراته على الطلب، إلى جانب مشكلة نقص المعروض من العديد من السلع، وتغيرات سعر الصرف وأزمة نقص العملات الأجنبية التي لا تزال تؤثر على أسعار السلع.

ويتفق ذلك مع ما أشار إليه يوسف البنا المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية لمصراوي، أمس، بشأن سبب تقديراته بتسجيل التضخم معدلات مرتفعة خلال يونيو، والذي تضمن ارتفاع مؤشر الأغذية، مع زيادة الطلب على الطعام والشراب بسبب موسم عيد الأضحى.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي 2% مقابل 2.7% خلال مايو، كما وصل المعدل الشهري في المدن في يونيو إلى 2.1% مقابل 2.7% في مايو الماضي.

وانخفاض معدل التضخم الشهري في يونيو الماضي لا يعني تراجع أسعار السلع بالأسواق، لكن ذلك يعني زيادة الأسعار بوتيرة أقل من الشهر السابق، ورغم انخفاض المعدل الشهري إلا أن المستوى المسجل مرتفعا مقارنة بالمستويات الشهرية الطبيعية لمعدلات التضخم.

ارتفاعات سنوية كبيرة للأسعار

أظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 64.9% في يونيو على أساس سنوي.

وشهدت أسعار العديد من السلع والخدمات ارتفاعات سنوية كبيرة خلال يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز، والتي جاء أبرزها كالتالي:

- أسعار اللحوم والدواجن: بنسبة 92.1%.

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية: بنسبة 83.6%.

- أسعار الألبان والجبن والبيض: بنسبة 67%.

- أسعار الحبوب والخبز: بنسبة 58.9%.

- أسعار الخضروات: بنسبة 53.6%.

- أسعار الأجهزة المنزلية: بنسبة 50%

- أسعار الوجبات الجاهزة: بنسبة 49.3%.

- أسعار الدخان: بنسبة 45.4%.

- أسعار الزيوت والدهون: بنسبة 31.1%.

- أسعار الفاكهة: بنسبة 36.5%.

- أسعار السكر والأغذية السكرية: بنسبة 35.5%.

كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%؜) خلال الربع الأخير من 2022.

وأعلن البنك المركزي في نهاية العام الماضي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم السنوي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.