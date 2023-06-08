طرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة

القاهرة - مصراوي:

وافق مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، على طرح نسبة 20% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنها تمتلك الهيئة نسبة 39% من إجمالي الأسهم ويأتي هذا في إطار تفعيل خطة الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية.

وتكثف الحكومة جهودها إما لبيع أو إدراج ما لا يقل عن 32 شركة مملوكة للدولة جزئيا لجلب عملة صعبة جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال الشهر الماضي، باعت الحكومة حصل تصل إلى 10% من شركة المصرية للاتصالات الحكومية، فيما تتوسع الأخبار حول مزيد من صفقات مرتقبة في عدة قطاعات بينها البترول والنقل، كما تعمل الحكومة على طرح شركتي صافي ووطنية، وعين البنك المركزي مستشار عالمي لعملية بيع المصرف المتحد المملوك له.