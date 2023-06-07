وزيرا التجارة والبترول ينعيان مصطفى الرفاعي وزير الصناعة الأسبق

كتبت- شيرين صلاح:

نعى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المغفور له بإذن الله الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، وأحد الرواد البتروليين المؤسسين لعدد من الكيانات البترولية العملاقة ومنها ، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وقال وزير التجارة، إن الفقيد يعد أحد رموز الصناعة المصرية والذي قدم مساهمات مشهودة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.

ويتقدم وزير التجارة وكل العاملين بالوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة في مصابهم الأليم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الرفاعي قد تولى منصب وزير الصناعة المصرية في الفترة من 1999 حتى عام 2001 كما شغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة انبي للبترول، ونائب رئيس هيئة البترول للغازات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة تطوير التعليم التكنولوجي وعضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية وللراحل العديد من النشرات العلمية الدولية.