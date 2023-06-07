ارتفاع البلطي والبوري .. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والجمبري والبوري، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل تراجعت أسعار المكرونة السويسي والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و76 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و280 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير إلى بين 80 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البوري ليتراوح بين 72 و92 جنيها، بارتفاع جنيهين.