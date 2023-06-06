انخفاض أسعار الأرز وارتفاع زيت الذرة في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ والفول السائب والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة والجبن الرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.23 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.5 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.77 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.41 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.32 جنيه، بانخفاض 38 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.72 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.56 جنيه، بارتفاع 68 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.94 جنيه، بارتفاع 1.48 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.15 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 305.81 جنيه، بانخفاض 79 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 85.28 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.53 جنيه، بانخفاض 60 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.55 جنيه، بانخفاض 1.43 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 88.24 جنيه، بانخفاض 4.93 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 190.78 جنيه، بارتفاع 11.39 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.93 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.04 جنيه، بارتفاع 96 قرشا.