سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وعاد للارتفاع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1946 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) ، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض بنسبة 0.09% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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