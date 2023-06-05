شعبة الدواجن: 5 جنيهات زيادة في سعر الكيلو بالأسواق خلال الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد بالأسواق خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع إلى 68 جنيها بالمزرعة خلال الأسبوع الجاري مقابل سعر يتراوح بين 60 و62 جنيها الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر كيلو الدواجن بسوق التجزئة إلى نحو 75 جنيها مقابل 70 جنيها الأسبوع الماضي، حسبما ذكر رئيس الشعبة.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى تراجع المعروض من الدواجن بالمزارع.

ويتراوح سعر الكتكوت بالمزرعة بين 8 و10 جنيهات، وفقا لقول عبدالعزيز السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.