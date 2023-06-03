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خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن وانخفاض اللحوم.. والذهب يستقر بعد تراجع

02:42 م السبت 03 يونيو 2023
خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن وانخفاض اللحوم.. والذهب يستقر بعد تراجع

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الفول واللحوم الحمراء بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقرت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم بعد انخفاضه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

72 جنيها لكيلو البلطي.. سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور

4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول واللحوم وارتفاع اللبن السائب بالأسواق اليوم السبت

بعد تراجعه صباحا.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

سوق مصراوى

أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار السلع الأساسية مواد البناء أسعار الحديد أسعار اللحوم أسعار الأسماك أسعار الخضروات

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