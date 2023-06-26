البريد يعلن تشغيل 266 مكتبا في بعض أيام إجازة عيد الأضحى

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الهيئة القومية للبريد عمل عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال بعض أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 266 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية يومي الأحد والاثنين الموافقين 2 و3 يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت".

وأشار إلى متابعة اللجنة لتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.