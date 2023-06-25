ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38238 جنيها، بزيادة 570 جنيها.
سعر طن حديد عز: 39450 جنيها، بزيادة 490 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1961 جنيها، بزيادة 28 جنيها.
سوق مصراوى
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