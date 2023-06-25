البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16 % إلى مستوى 17684 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.01%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 17712 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
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