البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16 % إلى مستوى 17684 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.01%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 17712 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.