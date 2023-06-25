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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:21 ص الأحد 25 يونيو 2023
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16 % إلى مستوى 17684 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.01%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 17712 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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