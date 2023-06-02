خريطة الأسعار: ارتفاع كبير في الذهب وانخفاض اللحوم والدواجن

القاهرة - مصراوي:

عادت أسعار اللحوم الطازجة للانخفاض في الأسواق بتعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 40 جنيهًا حتى منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم يرتفع 20 جنيهًا مع بداية التعاملات

بعد ارتفاعها.. أسعار البيض في المزرعة اليوم الجمعة

بعد خفضها أقل من 40 ألف للطن.. "حديد عز" تعلن أسعار الحديد بداية يونيو

أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في متوسط أسعار الدواجن في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 20 جنيهًا بمنتصف التعاملات