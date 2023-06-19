الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها من قيمته خلال تعاملات اليوم الاثنين في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر حتى تعاملات المساء بنحو 480 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، منخفضا لمستوى أقل من 18 ألف جنيه.

ويأتي ذلك بعد أن هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 60 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إلى 2195 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17560 جنيها بتعاملات مساء اليوم الاثنين مقابل 18040 جنيها مساء أمس الأحد، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وللتعرف على أسعار باقي عيارات الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم اقرأ: سعر الذهب اليوم في مصر يهبط لأقل من 2200 جنيه بحلول تعاملات المساء



