شعبة السكر: 1500 جنيه زيادة في سعر الطن خلال الشهر الجاري

كتبت- دينا خالد:

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 1500 جنيه للطن خلال الشهر الجاري.

وأضاف الفندي أن سعر طن السكر ارتفع إلى 19 ألف جنيه، مقابل 17.5 ألف جنيه في بداية يونيو

وذكر الفندي أن زيادة الشركات أسعار السكر غير مبررة، في ظل توافر الاحتياجات المحلية من السكر، وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن، وتستورد نحو 700 ألف طن من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتعتمد مصر على البرازيل في استيراد السكر بنسبة بلغت 92% من وارداتها العام الماضي، وتجلب مصر الكمية المتبقية من دول الاتحاد الأوروبي، بحسب آخر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويوجد في مصر 15 شركة لإنتاج للسكر، منها 8 شركات تنتج السكر من البنجر، و7 شركات تنتجه من القصب.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.