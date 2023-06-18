تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والملوخية والبامية وورق العنب البناتي والبرقوق والمشمش خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 5.5 جنيه و7 جنيهات.

البصل بين 8.5 جنيه و12 جنيها.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الجزر بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

البامية بين 14 و24 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

ورق العنب البناتي بين 20 و30 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها، بتراجع جنيه.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.