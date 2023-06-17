أسعار كرتونة البيض تقفز بأكثر من 20 جنيها في المزرعة خلال آخر شهر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البيض في المزرعة خلال تعاملات الشهر الأخير ارتفاعا ملحوظا في مختلف أنواعه خاصة الأبيض والأحمر منها.

وبحسب بيانات صفحة اتحاد منتجي الدواجن على فيسبوك، ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة خلال تعاملات آخر 30 يوما بنحو 29 جنيها، كما زاد سعر كرتونة البيض الأبيض خلال نفس الفترة بنحو 22 جنيها.

وبينما كانت أسعار كرتونة البيض الأبيض تختلف عن نظيرتها للبيض الأحمر في بعض أيام آخر شهر، فإنها تساوت معها في أغلب أيام الفترة المذكورة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة خلال آخر 30 يوما، بحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.