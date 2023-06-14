سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1956 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الأربعاء، بزيادة 13.2 دولار بنسبة 0.68% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.