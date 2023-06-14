وزير الاتصالات يبحث مع "كونتنت سكوير" خطط عمل مركز التميز الجديد بمصر

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية توسيع استثماراتها في مصر

كتب- علاء حجاج:

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع "نيكولاس فريتز رئيس العمليات بشركة "كونتنت سكوير" في العاصمة الفرنسية باريس؛ بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على مركز التميز الجديد الخاص بالشركة في مصر، والذي سيكون مركزا للابتكار وتصدير خدمات الشركة لعملائها حول العالم.

كما شهد اللقاء استعراض المزايا التنافسية التى تعزز من قدرة مصر على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد وأهلتها لتكون محط اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ لاسيما مع توافر الكوادر الشابة المدربة، وفقا للبيان.

وتعد "كونتنت سكوير" شركة عالمية رائدة في مجال تحليل تجربة المستخدم الرقمية؛ وتوفر منصة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتمكين المؤسسات والشركات والحكومات من إنشاء تجارب أفضل على قنواتهم الرقمية الرئيسية بما فى ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات، بحسب البيان.

وللشركة 16 مكتبا حول العالم، كما أن لديها أكثر من 1000 عميل من المؤسسات الكبرى وأكثر من مليون عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى الشركة إلى التوسع في أسواق عالمية جديدة.

كذلك اجتمع وزير الاتصالات مع لورانت باربيه مدير العمليات بمجموعة أتوس Atos الفرنسية وعدد من مسئولى الشركة؛ وتناول اللقاء فرص تعزيز وزيادة حجم استثمارات الشركة الفرنسية بمصر في ضوء رغبة الشركة في التوسع في حجم أعمالها بمصر، وتوافر قاعدة من الكفاءات الرقمية.

وبحث اللقاء التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في عدد من التخصصات لتوفير الكفاءات المطلوبة لخدمة عملاء الشركة في أوروبا والشرق الأوسط انطلاقا من مصر.

وتعد أتوس شركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي ومن كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، وتوفر حلولًا تكنولوجية لمختلف الصناعات من خلال مكاتبها المنتشرة في 71 دولة.

وفي سياق متصل؛ عقد وزير الاتصالات اجتماعا مع ريبرت ريند الرئيس التنفيذي لشركة "بي ثري P3-Group"، وهي إحدى الشركات الاستشارية العالمية في مجالات متنوعة منها صناعة السيارات.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز قدرات مصر في مجال البرمجيات المدمجة في صناعة السيارات من خلال جذب كبرى الشركات المصنعة اعتمادا على نظام إيكولوجي متكامل يشمل توفير البنية التحتية اللازمة، والقدرات البشرية المدربة.

وتعمل شركة "بي ثري P3-Group" على تطوير حلول تقنية مبتكرة ترتكز على أحدث التكنولوجيات، كما توفر خدمات الاستشارات الفنية والتجارية المتخصصة في مختلف المجالات، وبشكل خاص في صناعة السيارات.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج زيارة وزير الاتصالات للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي VivaTech"، وفقا للبيان.

وتتضمن الزيارة أيضا عقد المزيد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين ومسئولي عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.