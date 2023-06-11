ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والحامي، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل والخيار الصوب وورق العنب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 4.5 و6.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 20 و25 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 12 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.