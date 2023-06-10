خريطة الأسعار: ارتفاع حديد عز والبيض وهبوط الأسمنت.. والذهب يعوض الخسارة



كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار حديد عز بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الأسمنت، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم السبت، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة

ارتفاع أسعار "حديد عز" اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

92 جنيها لكيلو البوري.. سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور

12 جنيها للبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأرز والمكرونة والزيت واللحوم والجبن اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات