كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1560 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

استقرت سعر الذهب عيار 21 عند 2340 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقرت سعر الجنيه الذهب عند 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1966 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الأربعاء، بارتفاع 6.81 دولار بنسبة 0.35%، عن مستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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