البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.56% إلى مستوى 17633 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.75%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.69%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.88% إلى مستوى 17543 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.