البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.56% إلى مستوى 17633 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.75%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.69%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.88% إلى مستوى 17543 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
سوق مصراوى
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