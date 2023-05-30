تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 30 مايو
كتبت- دينا خالد:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.
وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الثلاثاء نحو 2668 جنيها، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2695 جنيها.
وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2358 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2021 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18864 جنيها.
وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
كانت البورصة أطلقت الأسبوع الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.
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