سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 25 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في بداية التعاملات، وانخفض الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1563 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2345 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2680 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1946.46 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.26% عن مستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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