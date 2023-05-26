بعدما فقد 40 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات، بعدما تراجع بحلول التعاملات المسائية أمس بنحو 40 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1547 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 1989 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 2320 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2651 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 18560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1949 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية الخميس، بتراجع نحو 7.3 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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