سعر الذهب اليوم في مصر يعود للصعود بمنتصف التعاملات بعد خسارة كبيرة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف تعاملات اليوم، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، بعد أن خسر 105 جنيهات خلال تعاملات أمس، وذلك قبل أن يعود للصعود بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1616 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2079 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2425 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2771 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1974 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع قدره نحو 33 سنتا بنسبة 0.02% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ ايضا:

حلان لمعضلة مصر.. بلومبرج: خفض الجنيه وبيع الأصول.. أيهما أولا؟

مصرفيون يتوقعون مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه العام الجاري

بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير ببنكي الأهلي ومصر

بفائدة تصل لـ19%.. تفاصيل شهادات المليونيرات في 3 بنوك بعد قرار المركزي

تفاصيل القروض الشخصية في 5 بنوك بعد قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

بدء اكتتاب صندوق الاستثمار في الذهب.. كيف تشتري الوثائق من أول ألف جنيه؟

صندوق النقد العربي: 4 دول تأخرت عن سداد استحقاقات القروض في 2022