تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 16763 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.09%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57% إلى مستوى 16764 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين.