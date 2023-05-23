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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:25 ص الثلاثاء 23 مايو 2023
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 16763 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.09%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57% إلى مستوى 16764 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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