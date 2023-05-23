تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 16763 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.09%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57% إلى مستوى 16764 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين.
سوق مصراوى
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ 171 جنيها شهرياً.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
لو عربيتك قديمة.. أرخص مكيف محمول للسيارات بأسعار تبدأ بـ 333 جنيهاتفاصيل
-
4 أفكار لهدايا تناسب طلاب المدارس احتفالا بنجاحهم في الامتحاناتتفاصيل
-
أحدث حقائب الشاطئ لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
-
أحدث اكسسوارات الشاطئ لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 60 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: