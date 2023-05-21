بعد تطبيق المرحلة الثانية.. الضرائب: دليل للموظف لمعرفة تفاصيل مرتبه

كتب- مصطفى عيد:

أعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة نشرت دليلا للموظف لاستخراج قسيمة الراتب الشهري الخاصة به، ودليلا للمستخدم النهائي لعملية إدراج حسابات الممولين على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور من خلال بوابة مصلحة الضرائب، على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، ذكر توفيق أن ذلك يأتي بعد بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وفقا لقرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023، وإلزام 100 جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو الجاري (كمرحلة فرعية أولى).

وأضاف أنه سيتم إلزام 200 جهة/ شركة أخرى بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، (كمرحلة فرعية ثانية).

وأوضح توفيق أن الاطلاع على هذه الأدلة الخاصة بالموظف والمستخدم النهائي لإدراج حسابات الممولين يكون من خلال الدخول على "دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور" على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأكد أن تنفيذ المنظومة يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأضاف مختار توفيق أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الإجتماعية، والتأمين الصحي، وغيرها) من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.