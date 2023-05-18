تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.
وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الخميس نحو 2552.5 جنيها مقابل 2501.61 جنيه أمس، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2518.8 جنيه مقابل 2537.48 جنيه أمس.
وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2233 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1914 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17867 جنيها.
وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
كانت البورصة أطلقت الأحد الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني بدءا من أمس، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.
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