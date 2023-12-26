خريطة الأسعار اليوم: جنون الذهب وزيادة السكر والحديد وهبوط السمك البلطي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما واصل سعر الذهب قفزته بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والكوسة والفلفل في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وزيادة الكابوريا بسوق العبور اليوم

صاروخ لا يتوقف.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل قفزاته ويتجاوز 3200 جنيه

زيادة أسعار السكر واللحوم وهبوط الجبن والعدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)