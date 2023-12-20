تقرير يتوقع تجاوز الذهب عيار 21 مستوى 3 آلاف جنيه للجرام قبل منتصف 2024

كتبت- شيرين صلاح:

يُظهر سوق الذهب علامات قوية على الصمود والنمو المحتمل، خاصة بعد الزيادات المستمرة له خلال العام الحالي، ومع اقتراب عام 2024، تزداد التوقعات والتحليلات بإرتفاع أسعار الذهب مجددا.

وفي هذا الإطار أصدر فريق تحليل شركة "ذهب مصر"، تحليلا لأسعار الذهب فنياً في عام 2024، وذلك بناءا على دراسة مفصلة للمعدن النفيس في السوق العالمي والمحلي.

وأفاد التحليل، وفقا لبيان من ذهب مصر اليوم الأربعاء، أن الذهب يتداول حاليا ضمن نطاق محوري محدد بمستوى الدعم عند 2013 دولارًا للأوقية ومستويات المقاومة حول 2027 دولارا، وهو مستوى دعم سابق تحول الآن إلى مقاومة، مضيفا أن الإتجاه الرئيسي للذهب يظل صاعدًا طالما بقيت الأسعار فوق مستوى الدعم 2013 دولارا.

وقد يشير استقرار الأسعار فوق هذا المستوى إلى احتمال عودة الاتجاه الصاعد، مستهدفًا أول مقاومة عند 2027 دولارا، وإذا تجاوز السعر هذه المقاومة، قد يفتح الطريق للصعود نحو المستوى التالي للمقاومة عند 2048 دولارا، وفقا للبيان.

أوضح التحليل أنه من ناحية أخرى، إذا فشل الذهب في الحفاظ على مستواه فوق 2013 دولارًا، فقد يواجه ضغوطاً هبوطية، مستهدفاً مناطق الدعم بين 2000 و1997 دولارا، تليها أدنى مستويات الأسبوع الماضي (القاع السابق) عند 1973 دولارًا.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح التحليل أنه من المتوقع أن يعكس هذا التطور ارتفاعاً في أسعار الذهب في مصر، ليستقر فوق حاجز الـ 3000 جنيه مصري لعيار 21 قيراطًا قبل نهاية النصف الأول من العام 2024.

وأكد التحليل أن البنوك الكبرى أيضا قدمت توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024، موضحا أن توقعات البنوك والمؤسسات الكبرى تدعم رؤية فريق تحليل "ذهب مصر" لعام 2024.

كما أكد الدكتور فادي كامل عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات، والرئيس التنفيذي لشركة "ذهب مصر" أن من أبرز البنوك التي قدمت توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024، هو بنك 'جولدمان ساكس' والذي توقع سعراً صعودياً عند 2133 دولارًا للأوقية، بالإضافة إلى بنك "جي بي مورغان" والذي توقع رقمًا أكثر تفاؤلاً عند 2175 دولارا للأوقية، فضلا عن بنك "يو بي إس" الذي يتوقع سعر الذهب حوالي 2100 دولار للأوقية، بينما توقعت مؤسسة "لونج فوركاست" ارتفاعاً كبيراً إلى 2200 دولار للأوقية بحلول شهر أبريل القادم.

كما أكد كامل أنه من خلال دمج التحليل الفني لفريق ذهب مصر مع رؤى البنوك المركزية الكبرى، يبدو التوقع العام للذهب في عام 2024 إيجابيًا بشكل كبير. مع الأخذ فى الاعتبار العامل الرئيسي الذي يجب مراقبته وهو مستوى الدعم 2013 دولارا، والذي من المحتمل أن يلعب دورا حاسما في تحديد حركة سعر الذهب خلال العام.