مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة للجمعية الأفريقية للإدارة العامة

كتب- مصطفى عيد:

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدارة "AAPAM" عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات.

وبحسب بيان من جهاز التنظيم والإدارة اليوم الأربعاء، جاء فوز المنظومة بالمركز الثاني من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

وفاز بالمركز الأول بالمسابقة مشروع عن الزراعة الذكية من دولة جنوب أفريقيا، أما المركز الثالث فحصلت عليه دولة موريشيوس بمشروع مقدم بعنوان "لسيبوار تطبيق إلكتروني لحماية النساء المعنفات"، وجاء في المركز الرابع مشروع مقدم من نامبيا حول ميكنة خدمات الهجرة والجوازات، أما المركز الخامس فحصل عليه مشروع ميكنة الموارد البشرية من موريشيوس.

وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا، جائزة المركز الثاني للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الأفريقية للإدارة العامة والإدارة، والذي يعد نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال أفريقيا والتي انعقدت على مدار يومي 3 و4 ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا.

كما شارك صالح الشيخ في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة في ذات المدينة خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر، واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بحضور نائبة رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء ونوابهم من زامبيا ومختلف الدول الأفريقية، وكذلك حاكم المقاطعة وعمدة المدينة الزامبيين، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر بالنيابة عن الرابطة للحكومة والشعب الزامبي على استضافة المؤتمر.

وأكد أن ميثاق الرابطة الذي تم إقراره في ليفنجستون عام 2005 تم تعديله لأول مرة بالقاهرة عام 2019، وأن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها زامبيا مؤتمر الرابطة الأفريقية للإدارة العامة والإدارة.

كما ترأس الشيخ الجلسة الثانية في اليوم الثاني والتي تحدث فيها 4 متحدثين من جنوب أفريقيا وزامبيا وكينيا، وخلال فعاليات اليوم الثالث شارك صالح بتقديم عرض أمام الحضور حول منظومة المسابقات المركزية في مصر ومركز تقييم القدرات والمسابقات.

وجاء هذا العرض في إطار المسابقة السنوية التي تنظمها الرابطة للعام الرابع عشر لتشجيع الابتكار والإبداع الحكومي في أفريقيا تحت عنوان "جائزة الإدارة الخلاقة أو المبتكرة"، وفقا للبيان.