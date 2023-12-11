سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1857 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3183 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1999 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 6.06 دولار بنسبة 0.30% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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